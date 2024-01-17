وزير الخارجية المصري: إثيوبيا باتت مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي

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دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الخارجية المصرية، جاء ذلك على هامش مشاركة شكري في الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال.
وأضاف أن "التطور الأخير - بتوقيعها [إثيوبيا] على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند – جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية".
7 يناير, 08:36 GMT
وتابع: "تلك التحركات والسياسات أثرت على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، حيث باتت إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب فى محيطها الإقليمي".
كما أعرب شكري عن دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال، ودعوتها لجميع الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسئوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها.
4 يناير, 13:51 GMT
ووصفت الجامعة العربية، في بيان الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال بأنه "انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها".
كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا معارضتها للاتفاق المبرم بين إقليم "أرض الصومال" الانفصالي وإثيوبيا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، على ضرورة احترام سيادة الصومال بعد الاتفاق المثير للجدل الذي وقعته إثيوبيا مع "أرض الصومال" وحصلت بموجبه على منفذ بحري.
ودعا ميلر "كل الأطراف المعنية إلى الانخراط في حوار دبلوماسي".