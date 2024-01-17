السودان... والي النيل الأبيض يعلن الجهاد "للدفاع عن الدين والوطن والعرض"

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14 يناير, 08:52 GMT
ودعا والي النيل الأبيض المواطنين وقيادات الأحزاب السياسية "للالتفاف حول الوطن للحفاظ عليه"، مشيرا إلى أن ولاية النيل الأبيض من أولى الولايات التي كونت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لجان الطوارئ الإدارية القاعدية في كافة محليات الولاية.
ووجه الوالي التحية للقوات المسلحة السودانية، من ضباط وضباط صف وجنود والمستنفرين المرابطين من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
13 يناير, 13:58 GMT
ونقلت الصحيفة، عن قائد الدعم السريع تأكيده، يوم أمس الثلاثاء، على الالتزام بالمشاركة في الاجتماعات والتفاوض بشأن الوضع الحالي في السودان خلال القمة الاستثنائية، التي من المقرر أن تنعقد في كمبالا، غدا الخميس الـ18 من يناير/ كانون الثاني الجاري.
يذكر أن العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة تشهد قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.