نتنياهو يؤكد استمرار الحرب على غزة إلى حين القضاء على حماس وإعادة المحتجزين

- 1/2
- 2/2
دبي - محمود عبدالرازق - القدس - الخليج 365. وقال نتنياهو، خلال جولة تفقدية لقاعدة نيفاطيم الجوية في صحراء النقب جنوبي إسرائيل، اليوم الأربعاء، إن "الحرب مستمرة وستستمر حتى النهاية، حتى نحقق جميع أهدافنا، إعادة المختطفين، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أي تهديد على إسرائيل بعد الآن".
وأضاف: "ولكي لا يفهمنا أي أحد على نحو خاطئ، سنواصل القتال في البر والبحر والجو حتى النصر الكامل".
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.