غالانت: إذا لم يتم حل "حماس" بشكل كامل فلن نتمكن من العيش في إسرائيل

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي مستمر في مواصلة الحرب على غزة حتى تفكيك قدرات حركة حماس، والاستمرار في هدف إعادة المحتجزين لدى الحركة في القطاع.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين إسرائيليين اثنين وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه قتل الرقيب أول أوريا اومليك غوشن (21 عاما) من القدس، وهو مجند في لواء غولاني، وسقط خلال المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" اجتماعا غدا الخميس، لبحث الخلافات الداخلية بشأن سياسة إدارة الحرب على قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.