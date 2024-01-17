شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. البرلمان العربي يناقش الأوضاع العربية الراهنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد البرلمان العربي جلسته العامة الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، يوم الأحد المقبل، في مقر الجامعة العربية برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي.وأوضح البرلمان في بيان له اليوم الأربعاء، أن الجلسة ستركز على مناقشة الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي، خاصةً مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات الجارية في قطاع غزة من انتهاكات ممنهجة تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال وتماديها في قيامها بشن حرب إبادة مفتوحة.إضافة إلى جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية، والبنود المهمة المدرجة على جدول أعمال الجلسة.وأشار البيان إلى أن اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان ستعقد اجتماعاتها يوم السبت المقبل للإعداد، والتحضير لهذه الجلسة.وإعداد التقارير الخاصة بكل لجنة ومشاريع القرارات المتعلقة بعدد من القضايا الراهنة مثل حقوق الإنسان، والأمن القومي العربي.إضافة الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية التي تصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك.