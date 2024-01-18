شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 12 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب العشرات اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف عدة أحياء وبلدات في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس وصول 12 شهيدًا للمستشفى اليوم، بالإضافة إلى عشرات الجرحى في القصف الإسرائيلي العنيف، الذي استهدف بلدات عبسان ومعن وبني سهلا ومعن بمدينة خان يونس.

كما دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة في المدينة ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

