شكرا لقرائتكم خبر عن معظمهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 24620 والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 104 على التوالي إلى 24620 شهيدًا، والجرحى إلى 61830، معظم الضحايا من الأطفال والنساء.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 172 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 326 خلال الساعات 24 الماضية، لافتة النظر إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت ركام المنازل وفي الطرقات، لا تستطيع فرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.أكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 337 فلسطينيًا من الكادر الصحي واعتقال 99 منهم، على رأسهم مديرو مستشفيات شمال غزة، مشيرة إلى تعمد الاحتلال استهداف 150 مؤسسة صحية وخروج 30 مستشفى و 53 مركزًا صحيًا عن الخدمة واستهداف 122 سيارة إسعاف بشكل مباشر.وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة أكثر من 8 آلاف نازح بعدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي من نوع A نتيجة الاكتظاظ في أماكن النزوح التي واصلت متابعتها الطواقم الطبية، محذرة من أن تكون أعداد الإصابة بعدوى التهابات الكبد الوبائي مضاعفة في أماكن النزوح المختلفة في قطاع غزة.ووثقت الوزارة مئات حالات الإجهاض والولادة المبكرة نتيجة الذعر والهروب القسري تحت القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، لافتة النظر إلى أن عدم توفر الرعاية الصحية في أماكن النزوح وصعوبة الوصول للمستشفيات يعرض حياة نحو 60 ألف امرأة حامل للخطر من مضاعفات الحمل، محذرة في الوقت ذاته، من التداعيات الخطيرة لنفاد غاز النيتروز في غرف العمليات مما يعرض حياة مئات الجرحى وحالات إنقاذ الحياة للخطر.وأكدت أن مختبرات المستشفيات عاجزة عن إجراء الفحص المخبري للدم " CBC " نتيجة نقص المواد الخاصة به وكذلك نفاد 60% من المواد الخاصة بالفحوصات المخبرية والفيروسية.