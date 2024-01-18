شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

قصف محيط مستشفى

24620 شهيدًا

الدمام - شريف احمد - استشهد 29 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم الخميس، في القصف الإسرائيلي المستمر على وسط قطاع غزة.وأفاد مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، بأن 29 فلسطينيًا استشهدوا في قصف استهدف منازل وتجمعات فلسطينية في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات ودير البلح.وأشارت إلى أن معظم الضحايا من الأطفال والنساء.وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، يواصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على المدينة، موقعًا العديد من الشهداء والجرحى.كما أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن قوات الاحتلال قصفت محيط مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 104 على التوالي إلى 24620 شهيدًا، والجرحى إلى 61830، معظم الضحايا من الأطفال والنساء.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 172 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 326 خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولفتت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت ركام المنازل وفي الطرقات، لا تستطيع فرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.