الخليج اليوم .. بايدن: الضربات على الحوثيين في اليمن ستستمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أن الضربات الأميركية البريطانية التي تستهدف الحوثيين في اليمن ستستمر ما داموا يواصلون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وسأل مراسلون في البيت الأبيض الرئيس الديمقراطي عن هذه الضربات، فأجاب "هل أنها توقف الحوثيين؟ كلا. هل ستستمر؟ نعم".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في بيان أمس إعادة تصنيف جماعة الحوثي "جماعة إرهابية عالمية"، وذلك في قرار يسري بعد 30 يوما من صدوره.

عشرات الهجمات

ومنذ 19 نوفمبر الماضي (2023) بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، شنت جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحن في هذا الممر الملاحي الحيوي والمهم عالمياً.

ما أدى إلى تباطؤ حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأثار قلق القوى الكبرى.

تحالف "حارس الازدهار"

وعمدت واشنطن إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم، عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.

ونفذ هذا التحالف في 12 و13 يناير الحالي عدة ضربات على مواقع عسكرية حوثية في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة، كما جددها لاحقا.