الخليج اليوم .. دبي وباكستان تتعاونان في مجالات السكك الحديدية والمناطق الاقتصادية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقعت حكومة دبي وجمهورية باكستان الإسلامية اتفاقيتين إطاريتين لتعزيز علاقاتهما في القطاعين البحري واللوجستي، بما في ذلك إمكانية إنشاء ممر مخصص للشحن ومنطقة اقتصادية بالقرب من مدينة كراتشي.

وتم توقيع الاتفاقيتين ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا من قبل معالي شهد أشرف ترار، الوزير الاتحادي للاتصالات والسكك الحديدية والشؤون البحرية في جمهورية باكستان الإسلامية، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، التابعة لحكومة دبي.

وستعمل مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" ممثلة لحكومة دبي، في حين ستعمل "السكك الحديدية الباكستانية" و"ميناء قاسم" بالنيابة عن الحكومة الباكستانية لتطوير المشاريع.

ومن المقرر أن يمتد ممر الشحن المخصص من ميناء كراتشي على بحر العرب، ويمر عبر كراتشي، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في باكستان، إلى محطة بيبري للفرز، على بُعد حوالي 45 كيلومترًا، ومن المتوقع أن تؤدي تلك الخطوة إلى تحسين الكفاءة ومدة النقل، إضافة إلى تقليل التكلفة الإجمالية للخدمات اللوجستية.

ويقع المقر الرئيسي لشركة السكك الحديدية الباكستانية في لاهور، وهي شركة السكك الحديدية الوطنية الباكستانية المملوكة للدولة، وتمتلك وتدير ما يقرب من 8000 كيلومتر من السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد، من تورخام في الشمال الغربي إلى كراتشي في الجنوب.

كما تم توقيع اتفاقية إطارية ثانية مع وزارة الشؤون البحرية الباكستانية لحفر القناة الملاحية، وستقوم مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" نيابةً عن حكومة دبي بتنفيذ عمليات إزالة الرواسب لإنشاء قنوات ملاحية.

وتشتمل هذه الاتفاقية الإطارية تطوير منطقة اقتصادية في ميناء قاسم، والتي تهدف إلى جذب أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وستتولى مجموعة موانئ دبي العالمية، نيابة عن حكومة دبي، تطوير المنطقة الاقتصادية بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي في باكستان.

وقد بدأت مجموعة موانئ دبي العالمية عملياتها في باكستان عام 1997 في محطة قاسم الدولية للحاويات الأولى من نوعها في البلاد.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "تعتبر باكستان سوقاً متنامية وممراً تجارياً مهماً إلى آسيا الوسطى، وإننا فخورون بمساهمتنا في تعزيز قدراتها التجارية من خلال عملياتنا في محطة قاسم الدولية للحاويات، ويشرفنا العمل مع مختلف المؤسسات الحكومية الباكستانية لتطوير أنظمة شحن جديدة، ومع هيئة ميناء قاسم لرفع مستوى ربط الميناء بالعالم وتعزيز الاستثمار، وستساعد هذه الجهود في خدمة السكان في باكستان، والذي من المتوقع أن يقترب عددهم من 300 مليون نسمة خلال العقد المقبل، ودمجهم بشكل أكبر في المنطقة".

من جانبه، قال معالي شاهد أشرف ترار، الوزير الاتحادي للاتصالات والسكك الحديدية والشؤون البحرية في باكستان: "تتمتع مجموعة موانئ دبي العالمية بحضور طويل الأمد في باكستان يشهد على العلاقة المتميزة، وبناءً على الثقة العالية والشراكة بين الطرفين، قررا مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال مشاريع ضخمة".

وأشار إلى أن الاتفاقيتين الإطاريتين للاستثمار تبرزان أهمية باكستان كبوابة إلى آسيا والمزايا التجارية المميزة المرتبطة بموقعها الاستراتيجي.