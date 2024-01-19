يائير لابيد: نتنياهو لا يهتم لإسرائيل بل لمصالحه السياسية

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن لابيد، قوله إن "نتنياهو لا يهتم سوى بمصالحه الشخصية ولا يهتم بدولة إسرائيل، وأنه على الإسرائيليين ككل العمل على استبداله".
17 يناير, 18:42 GMT
وأجرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مقابلة مع لابيد، الذي تولى منصب رئاسة الوزراء في تل أبيب سابقا، وهو زعيم المعارضة الحالي، أوضح من خلالها أنه "لدى إسرائيل حكومة غير مؤهلة ورئيس وزراء غير مؤهل وليس كفء لتولي منصب رئاسة الوزراء في البلاد، وأن الأخبار أو التقارير التي تتحدث عن تجزئة وزير الدفاع للقرارات ستؤثر بدورها على استمرار الحرب في قطاع غزة، وكذلك على مستقبل البلاد".
فيما يرفض لابيد، زعيم المعارضة الحالي، والذي تولى منصب رئاسة الوزراء أيضا، الانضمام للحكومة نفسها في الوقت الحالي، ويقصد بها الحرب الدائرة على قطاع غزة.
ومن جانبه، نفى حزب "الليكود" الحاكم والذي يتزعمه نتنياهو، دعوات نتنياهو أو مكتبه لكل من لابيد وليبرمان، الانضمام إلى الائتلاف الحاكم، بدعوى أنها تقارير أو أخبار كاذبة ولا صحة لها.
أمس, 22:29 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.