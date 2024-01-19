رئيس بلدية كريات شمونة السابق يدعو إلى احتلال الجنوب اللبناني

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقل الموقع الإلكتروني "واللا"، صباح اليوم الجمعة، عن بروسبر أزران، أنه "في حال عدم احتلال الجنوب اللبناني فلن يكون هناك حياة للمستوطنين في الشمال الإسرائيلي"، داعيا إلى احتلال منطقة الجنوب اللبناني، وإبعاد قوات "حزب الله" عن تلك المنطقة، بحسب قوله.
وأوضح أزران أن ربع سكان مستوطنة كريات شمونة لن يعودوا إلى المستوطنة، لأنهم وجدوا أن حياتهم ستكون بأمان بعيدا عن تلك المستوطنة، حيث يتواجدون حاليا وسط إسرائيل، مشيرا إلى أن احتلال الجنوب اللبناني يعني استمرار وجود دولة إسرائيل في الشرق الأوسط، بحسب قوله.
14 يناير, 08:48 GMT
ولفت المسؤول الإسرائيلي السابق إلى أن "أغلب مدن الشمال والوسط الإسرائيلية تتعرض لهجمات مستمرة، مثل حيفا وصفد ونهاريا"، متسائلا: "هل سيتم إخلاء المستوطنين من هذه المدن أيضا؟".
وتوقع استمرار أو تمديد عملية الإخلاء للمستوطنين شمالي إسرائيل حتى شهر يوليو/ تموز المقبل، وليس حتى نهاية فبراير/ شباط المقبل كما حددت الحكومة الإسرائيلية من قبل.
وكان أفيحاي شتيرن، رئيس بلدية كريات شمونة في الشمال الإسرائيلي، قد ذكر،الأحد الماضي، أن "المستوطنين لن يعودوا إلى المدينة حتى تتم إزالة التهديد الأمني لحزب الله اللبناني".
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.