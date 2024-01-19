"عدوى بكتيرية" تصيب أقدام الجنود الإسرائيليين في غزة

- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأضافت الصحيفة أن "الحذاء العسكري مغلق بشكل جيد بما يتناسب مع الظروف الميدانية، إلا أن الجنود يضطرون إلى البقاء في ذات الحذاء لأيام عدة أو ربما لأكثر من أسبوعين".
27 ديسمبر 2023, 17:48 GMT
وأوضحت الصحيفة أنه بسبب الحرارة والرطوبة العالية تتكاثر البكتيريا والفطريات المعدية وهذا ما يؤدي إلى رائحة كريهة قوية وحكة تصل أحيانا إلى حد النزيف.
ووفقا للصحيفة، تم علاج الجنود المتأثرين بالمضادات الحيوية عن طريق الفم والعلاج الموضعي للقدم مع تعليمات لتهويتها قدر الإمكان أثناء النشاط العملي.
6 ديسمبر 2023, 21:20 GMT
وتابع: "مع الوقت فإن الإجهاد الجسدي والأحذية غير المريحة تؤدي أيضًا إلى انغراس الظفر داخل الجلد، فيتعرف الجسم عليه كجسم غريب ما يسبب التهابا مؤلما جدا وقد تتطور إلى عدوى".
وأضاف: "يجب على الأطباء العسكريين أن يحرصوا على علاج الجنود بشكل عاجل عند ظهور العلامات الأولى للعدوى".