الخليج اليوم .. وزير خارجية السعودية: المنطقة مضطربة ولسنا بحاجة لتوسيع ذلك

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن منطقة الشرق الأوسط في حالة اضطراب "ولسنا بحاجة لتوسيع ذلك".

"خفض التصعيد أولوية"

وكان وزير الخارجية السعودي قد أعرب عن قلق المملكة تجاه التوترات في البحر الأحمر والأمن في الإقليم بشكل عام، مشيراً إلى أن خفض التصعيد في البحر الأحمر أولوية.

وخلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية السعودي، إن الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، مشدداً على أنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة.

وقال إن "الهجمات في البحر الأحمر متصلة بالحرب في غزة".

"لا إشارة على وقف الحرب"

كما أضاف: "لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد.. وأولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد، وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة".

وقال وزير الخارجية السعودي "على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لوقف الحرب في غزة"، مشيراً إلى أن "استمرار المعاناة في غزة سيؤدي إلى حلقات من التصعيد".

"الخطوة الأولى للسلام"

فيما أضاف أن "أمن إسرائيل مرتبط بتحقيق أمن الفلسطينيين عبر إقامة دولتهم"، مؤكداً أن "الخطوة الأولى للسلام هي وقف إطلاق النار في غزة من كل الأطراف.. وما تفعله إسرائيل في غزة يعرض أمن المنطقة للخطر ويهدد السلام".