شكرا لقرائتكم خبر عن المنفي: حان الوقت لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن الوقت قد حان لإنهاء المراحل الانتقالية غير المتناهية في ليبيا وتمكين الشعب من الوصول إلى حقه الشرعي في الذهاب إلى صناديق الاقتراع، والاستفادة من حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد والبناء عليها.
وأكد المنفي خلال كلمته في القمة 19 لحركة عدم الانحياز بأوغندا اليوم: "أن ليبيا تمر منذ ما يزيد على 12 عاماً بمراحل انتقالية طال أمدها وسأمها المواطنون، وقد آن الأوان لإنهاء هذه المراحل غير المتناهية".
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي يعمل لتحقيق هذا الهدف فضلاً عن المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.
وثمن دور كل الدول الصديقة التي تعمل على دعم إرادة الليبيين وتسهم بشكل إيجابي وبناء في الدفع بالعملية السياسية ودعم القيادة والمُلكية الوطنية للحل.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي في كلمته الجميع إلى الكف عن كل أنواع التدخلات السياسية الخارجية في الشأن الليبي.
وأكد المنفي خلال كلمته في القمة 19 لحركة عدم الانحياز بأوغندا اليوم: "أن ليبيا تمر منذ ما يزيد على 12 عاماً بمراحل انتقالية طال أمدها وسأمها المواطنون، وقد آن الأوان لإنهاء هذه المراحل غير المتناهية".
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي يعمل لتحقيق هذا الهدف فضلاً عن المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.
المجلس الرئاسي الليبيوعبر المنفي عن ترحيبه بدور البعثة الأممية في ليبيا في تسيير الحوار بين الأطراف الليبية، وكذلك دور الاتحاد الأفريقي في ترسيخ عملية المصالحة الوطنية.
وثمن دور كل الدول الصديقة التي تعمل على دعم إرادة الليبيين وتسهم بشكل إيجابي وبناء في الدفع بالعملية السياسية ودعم القيادة والمُلكية الوطنية للحل.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي في كلمته الجميع إلى الكف عن كل أنواع التدخلات السياسية الخارجية في الشأن الليبي.