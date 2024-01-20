شكرا لقرائتكم خبر عن المنفي: حان الوقت لإنهاء المراحل الانتقالية في ‏ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن الوقت قد حان لإنهاء المراحل الانتقالية غير ‏المتناهية في ليبيا وتمكين الشعب من الوصول إلى حقه الشرعي في الذهاب إلى صناديق الاقتراع، ‏والاستفادة من حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد والبناء عليها.

وأكد المنفي خلال كلمته في القمة 19 لحركة عدم الانحياز بأوغندا اليوم: "‏أن ليبيا تمر منذ ما يزيد على 12 عاماً بمراحل انتقالية طال أمدها وسأمها المواطنون، وقد آن الأوان ‏لإنهاء هذه المراحل غير المتناهية".

وأشار إلى أن المجلس الرئاسي يعمل لتحقيق هذا الهدف فضلاً عن ‏المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين. المجلس الرئاسي الليبي وعبر المنفي عن ترحيبه بدور البعثة الأممية في ليبيا في تسيير الحوار بين الأطراف الليبية، وكذلك ‏دور الاتحاد الأفريقي في ترسيخ عملية المصالحة الوطنية.

وثمن دور كل الدول الصديقة التي تعمل ‏على دعم إرادة الليبيين وتسهم بشكل إيجابي وبناء في الدفع بالعملية السياسية ودعم القيادة ‏والمُلكية الوطنية للحل.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي في كلمته الجميع إلى الكف عن كل أنواع التدخلات السياسية الخارجية في الشأن ‏الليبي.