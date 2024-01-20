شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو الأطراف المتنازعة في السودان إلى وقف الاقتتال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة أن السودانيين وحدهم هم القادرون على وقف الاقتتال.

وشدد على ضرورة أن يوحّد المجتمع الدولي جهوده لدعمهم في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل.

ودعا قادة الأطراف المتنازعة إلى اتخاذ إجراءات فورية وخطوات قوية لإنهاء هذه المعاناة من خلال التوقيع والتنفيذ الدؤوب لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم في البلاد. حكومة مدنية وقال -خلال كلمة ألقاها في قمة الإيقاد الاستثنائية بشأن السودان- التي عقدت أمس في أوغندا "إن العديد من السودانيين أكدوا رغبتهم في تسليم السلطة إلى حكومة مدنية تحكم البلاد خلال فترة انتقالية مؤقتة في انتظار الانتخابات".

وأوضح أنه زار المنطقة خلال الأسبوع الماضي، والتقى بالعديد من السودانيين الذين أعربوا عن الحاجة إلى إنهاء الاقتتال -بمن فيها الأطراف المتنازعة نفسها-.