مراسل "الخليج 365": سماع دوي انفجار غربي العاصمة السورية دمشق... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف مراسل "الخليج 365" في دمشق، أن "المعلومات الأولية تشير إلى عدوان إسرائيلي استهدف بصاروخ موجه بناء سكنيا على الأطراف الغربية للعاصمة".

وأشار مراسل الخليج 365 إلى وجود حريق جراء الانفجار الذي ضرب منزلا سكنيا في حي المزة/ فيلات غربية على الأطراف الغربية للعاصمة دمشق، فرق الإطفاء والدفاع المدني تتوجه إلى المكان وتعمل على إخماد الحريق وانتشال الضحايا.

وتابع مراسل "الخليج 365": مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بناءا سكنيا في منطقة المزة غربية على أطراف العاصمة دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، بأن هجوما استهدف مبنى سكنيًا في حي المزة بدمشق، مشيرة إلى أنه "ناجم عن هجوم إسرائيلي على الأغلب".

وأضافت "سانا"،ن "هجوم استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي على الأغلب".

18 يناير, 19:35 GMT

وطالبت سوريا، في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن "بتحمل المسؤولية في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".

وأكدت الخارجية السورية تمسّك دمشق "بحقها الثابت في الدفاع عن سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وهو الحق الذي أكدت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، مشددةً على أن "الاعتداءات الإسرائيلية الهستيرية لن تثنينا عن مواصلة مكافحة الإرهاب المدعوم من قبل إسرائيل ورعاتها ولن تحد من عزمها على استعادة أراضيها المحتلة".

وطالبت الوزارة، في ختام رسالتها، "مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".