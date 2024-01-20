"الدعم السريع": جميع المناطق الخاضعة لسيطرتنا مفتوحة أمام بعثة تقصي الحقائق

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وتابع: "ثانيا، أننا نعتقد أن هذه البعثة سوف تبرئ الدعم السريع من الادعاءات بأنه ارتكب فظائع، وهذا أمر زائف كما أن البعثة ستساعد في تحقيق العدالة".
وأوضح مخير أن قوات الدعم السريع، تتعامل بجدية مع كل التهم الموجهة لعناصرها وتحقق فيها بغض النظر عن مصدرها.
18 يناير, 12:39 GMT
ويستمر عمل البعثة، لمدة عام، ينتهى بتقديم المحققين نتائجهم الأولية خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان، في يونيو/حزيران ويوليو/ تموز المقبلين، يليها تقرير شامل في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين.
يذكر أن العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها تشهد قتالا عنيفا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.