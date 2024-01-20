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العدوان مستمر.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 24927

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واس- القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 106 على التوالي إلى 24927 شهيدا، والجرحى إلى 62388، معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 165 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 280 خلال الساعات 24 الماضية.

الأمراض والأوبئة

وأشارت الوزارة إلى أن الوضع الصحي لمئات آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة وشمالها كارثي، مع توقف المستشفيات وتدمير الاحتلال لها.

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وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قطع لكافة إمدادات الغذاء والدواء والمياه عن تلك المناطق، التي انهارت فيها المنظومة الصحية بالكامل، وتفشت الأمراض والأوبئة في صفوف النازحين.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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