مركز المصالحة الروسي يؤكد إصابة جنديين سوريين بقصف من مجموعات إرهابية في إدلب

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح كوليت في الإحاطة: "في محافظة إدلب، نتيجة لنيران المدافع الرشاشة الثقيلة من الجماعات المسلحة غير الشرعية من منطقة البراء على مواقع حكومية بالقرب من قرية خاس، أصيب جنديان سوريان".

وأضاف كوليت أنه "خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تم تسجيل ثلاث هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني (المحظوران في روسيا)، هجوم واحد منهم في محافظة حلب، وهجومان في محافظة إدلب".

وأفاد مراسل "الخليج 365" في اللاذقية، في وقت سابق، باندلاع اشتباكات عنيفة في ريف اللاذقية الشمالي، بين وحدات من الجيش العربي السوري وبين مسلحي "جماعة الألبان"، أحد التشكيلات الحليفة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (تنظيمات إرهابية محظورة في روسيا).

وقال مراسل "الخليج 365" في محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، إن "وحدات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري كشفت محاولة تسلل قامت بها مجموعات أجنبية مسلحة من تنظيم "جماعة الألبان" إلى أحد مواقع الجيش السوري على محور تلة الملك في ريف اللاذقية الشمالي".

وأضاف المراسل أن "اشتباكات عنيفة اندلعت على هذا المحور فور اكتشاف عملية التسلل، تخللها قصف مدفعي وصاروخي على خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة".

وحصل مراسل "الخليج 365" على معلومات تفيد بإيقاع أكثر من 15 مسلحا بين قتيل وجريح، دون تغير في خارطة السيطرة.