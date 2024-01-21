الجيش التركي يعلن القضاء على 19 مسلحا شمالي العراق... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الدفاع التركية في بيان: "تم تحييد 10 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في غارات جوية في منطقة عمليات مخلب القفل شمالي العراق".

وكان الجيش التركي قد أعلن، أمس السبت أيضًا، "تحييد 9 مسلحين أكراد في منطقة جرة شمالي العراق".

وأطلقت تركيا عملية جوية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب شمالي سوريا والعراق، وذلك بعد مقتل أكثر من 12 جندياً تركيًا إثر هجوم لمسلحين أكراد على قاعدة عسكرية تركية في 12 كانون الثاني/يناير الجاري.

ويعتبر هذا الهجوم الثالث من نوعه خلال أقل من شهر شمالي العراق.

16 يناير, 16:20 GMT

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، الخميس الماضي، ارتفاع عدد المسلحين الذين تم تحييدهم منذ مطلع العام الماضي إلى ألفين و396 مسلحاً.

وترفض السلطات العراقية والسورية وجود القوات التركية على أراضيها، وتطالب أنقرة بسحب قواتها وإنهاء عملياتها التي تلحق أضرارا بالمدنيين والبنية التحتية في كلا البلدين.