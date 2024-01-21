في كمين هندسي محكم... "سرايا القدس" تفجر آليات عسكرية إسرائيلية شرقي غزة... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وتبين المشاهد عملية تجهيز الكمين الهندسي من قبل عناصر "سرايا القدس" والترصد للآليات العسكرية وتدميرها بالكامل.
أفادت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، يوم الخميس 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، بأن مقاتليها فجروا منزلا بعدد من العبوات الناسفة بقوة إسرائيلية راجلة جنوب قطاع غزة.
وقالت "القسام" في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تفجير منزل، تم تفخيخه مسبقًا، بعدد من العبوات الناسفة بقوة صهيونية راجلة مكونة من 30 جنديًا بعد استدراجهم للمنزل".
وأضافت: "وفور دخولهم للمكان تم نسفه بالكامل وأوقعوهم بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
وتابع بيان "القسام": "تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابتين من نوع "ميركفا" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في منطقة عبسان شرق مدينة خانيونس".
وأشارت "القسام" في بيان سابق، بالقول: "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك، أكدوا استهداف قوة صهيونية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع 5 قتلى من أفرادها شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".