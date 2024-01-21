في كمين هندسي محكم... "سرايا القدس" تفجر آليات عسكرية إسرائيلية شرقي غزة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتبين المشاهد عملية تجهيز الكمين الهندسي من قبل عناصر "سرايا القدس" والترصد للآليات العسكرية وتدميرها بالكامل.

أفادت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، يوم الخميس 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، بأن مقاتليها فجروا منزلا بعدد من العبوات الناسفة بقوة إسرائيلية راجلة جنوب قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تفجير منزل، تم تفخيخه مسبقًا، بعدد من العبوات الناسفة بقوة صهيونية راجلة مكونة من 30 جنديًا بعد استدراجهم للمنزل".

وأضافت: "وفور دخولهم للمكان تم نسفه بالكامل وأوقعوهم بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وتابع بيان "القسام": "تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابتين من نوع "ميركفا" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في منطقة عبسان شرق مدينة خانيونس".

وأشارت "القسام" في بيان سابق، بالقول: "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك، أكدوا استهداف قوة صهيونية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع 5 قتلى من أفرادها شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.