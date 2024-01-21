شكرا لقرائتكم خبر عن "الاحتلال" يستهدف المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدافها لمستشفيات مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت المستشفى الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس، الذي يتواجد فيه آلاف النازحين.

كما واصلت الدبابات الإسرائيلية الاقتراب من المداخل والطرق الشرقية والشمالية المؤدية لمستشفى ناصر الطبي، الذي يسمع في محيطه دوي قصف عنيف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، التي توفر الغطاء لتقدم الدبابات.