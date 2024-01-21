شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة البرلمان العربي لبحث تطورات القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

بدء أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث ل #البرلمان_العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة

وتناقش الجلسة عددا من البنود الهامة أبرزها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والتحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي في ظل الأوضاع… pic.twitter.com/jlxj1LpE5n — ArabParliament البرلمان العربي (@arabparlment) January 21, 2024

جنوب أفريقيا

الأوضاع في السودان

القضية الفلسطينية

الدمام - شريف احمد - عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أعمال جلسة البرلمان العربي الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي.وذلك لبحث عدد من الموضوعات منها تطورات القضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه الدول العربية، إضافة إلى مناقشة تقارير اللجان الأربع الدائمة للبرلمان. وتناقش الجلسة عددا من البنود الهامة أبرزها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والتحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي في ظل الأوضاع... This is a Twitter Status— ArabParliament البرلمان العربي (@arabparlment)ونوه العسومي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، بمواقف جنوب أفريقيا، وخاصة قيامها برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.وأعلن منح رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الوسام الدولي باسم الشعب العربي - أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للزعماء والقادة الدوليين الذين يدعمون قضايا الأمة العربية ويسهمون في نصرتها -.وشدد على ضرورة أن يتبع خطوة التوجه نحو محكمة العدل الدولية خطوات أخرى، موضحًا أن التعامل الدولي في غزة يجب أن يكون نقطة فاصلة لإعادة النظر في النظام الدولي الحالي وآلية اتخاذ القرار فيه.وقال العسومي: إن الأوضاع في السودان واليمن وليبيا تحتاج إلى آليات وحلول عربية غير تقليدية، منتقدًا مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وما يسمى أرض الصومال باعتبارها تمثل تهديدًا للأمن القومي العربي.وأشار في الوقت ذاته إلى أن البرلمان العربي يدعم قرار مجلس وزراء الخارجية العربية الأخير باعتبار مذكرة التفاهم هذه باطلة.ودعا رئيس البرلمان العربي، في ختام كلمته، إلى مقاطعة كل القوى التي تدعم الاحتلال، مطالبًا الدول العربية بالوقوف صفاً واحداً أمام محاولة تهجير الشعب الفلسطيني، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.شارك في الاجتماع أعضاء وفد مجلس الشورى، أعضاء البرلمان العربي، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي هزاع القحطاني، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عساف بن سالم أبو ثنين، وعضو لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وحقوق الإنسان عبدالله بن عيفان، وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب الدكتورة مستورة الشمري.