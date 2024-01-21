استهداف متزامن للقاعدتين الأمريكيتين في حقلي "العمر" و"الشدادي" شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" إن "القاعدة الأمريكية في حقل العمر استُهدفت بصاروخين سقطا في القرية الخضراء داخل الحقل".

وأضاف أن "الطيران الحربي الأمريكي حلّق في سماء حقل العمر بعد استهداف القاعدة مباشرة".

وأشار إلى أنه وبالتزامن مع ذلك "تعرضت القاعدة الأمريكية في الشدادي لهجوم بطائرة مسيرة، والمضادات الأرضية في قاعدة الشدادي أطلقت صواريخها بكثافة في سماء المنطقة".

وتنتشر في منطقة الجزيرة السورية (شمال شرق) 24 قاعدة أمريكية و4 مراكز قيادة تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.

وبحسب وكالة "شفق" العراقية، نقلا عن المصدر، فإن خمسة صواريخ سقطت قرب القاعدة، وأشارت إلى أن الصواريخ، بحسب المعلومات المتوفرة، أطلقت من منطقة البغدادي في الأنبار.

وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق، بطائرات مسيرة.