الحوثي: 64 سفينة عبرت بأمان بعدما رفعت لافتة "لا علاقة لنا بإسرائيل"

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وأضاف الحوثي أن الحل الأمثل لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر، هو وضع السفن عبارة "لا علاقة لنا بإسرائيل" على لوحة التعريف الآلية للسفينة، وما يبرهن على نجاح هذا الحل هو عبور 64 سفينة بأمان مع هذه العبارة، منذ بداية العمليات ضد السفن الإسرائيلية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وكانت "أنصار الله" اليمنية قد جددت التأكيد على أن "المستهدف في البحر الأحمر هي السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، إسنادًا للشعب الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الإجرامي والفاشي ضد قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، إن "أمريكا تحاول تضليل العالم بشأن ما يجري في البحر الأحمر سعيًا من قبلها لاختلاق أزمة دولية لتحميل اليمن تبعاتها دون وجه حق".
وأهاب عبد السلام بجميع الدول أن تطمئن إلى جانب الموقف اليمني، وألا تسمح لنفسها أن تكون ضحية الخداع الأمريكي، مؤكدًا أن على "أمريكا نفسها أن توقف عملية الهروب من مسؤولية وقف العدوان على غزة نحو اختلاق أزمات، الجميع في غنى عنها".
أمس, 08:56 GMT
وشدّد المتحدث الرسمي باسم "أنصار الله" على أن "اليمن، وعملًا بمبدأ حق الدفاع عن النفس، لن يسمح بانتهاك سيادته ولن يظل مكتوف اليدين أمام أي عدوان يتعرض له".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.