اخبار الخليج

الخليج اليوم .. تعليق طريف من المستشار تركي آل الشيخ على عناق أنغام وأصالة عقب تصالحهما يثير تفاعلا (صور + فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني - "القسام" تعرض مشاهد لطائرة "درون" إسرائيلية تم الاستيلاء عليها "أثناء مهمة استخباراتية لها" (فيديو) الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

قرار قضائي جديد بحق الشيخ أحمد الفهد الصباح في سويسرا الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

تعليق طريف من المستشار تركي آل الشيخ على عناق أنغام وأصالة عقب تصالحهما يثير تفاعلا (صور + فيديو) الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

"أبو الوعول".. اكتشاف أطول كهف في (صور) الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

مصر تنجح في توليد الكهرباء من سد ضخم في دولة إفريقية الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

إحالة شيرين عبدالوهاب للمحاكمة.. اعرف السبب الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

بعد إشارة الرئيس السيسي.. ماذا تعرف عن اتفاقية الدفاع العربي المشترك؟ الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

صورة لسليماني على سفينة احتجزها الحوثيون.. فهل تورط إيران؟ الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات في السودان وسوريا الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

إسرائيل تقترح بناء جزيرة بالمتوسط لسكان غزة.. وزير خارجية فلسطين: ثابتون في أرضنا الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

الاستخبارات الأميركية: الحوثيون يطلبون مزيداً من أسلحة إيران الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

ذروتها ظهر الغد.. عاصفة مغناطيسية تجتاح الأرض وتؤثر على فئة من البشر الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا