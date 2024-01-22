الخليج اليوم .. تعليق طريف من المستشار تركي آل الشيخ على عناق أنغام وأصالة عقب تصالحهما يثير تفاعلا (صور + فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني - "القسام" تعرض مشاهد لطائرة "درون" إسرائيلية تم الاستيلاء عليها "أثناء مهمة استخباراتية لها" (فيديو) الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

قرار قضائي جديد بحق الشيخ أحمد الفهد الصباح في سويسرا الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

تعليق طريف من المستشار تركي آل الشيخ على عناق أنغام وأصالة عقب تصالحهما يثير تفاعلا (صور + فيديو) الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

"أبو الوعول".. اكتشاف أطول كهف في السعودية (صور) الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

مصر تنجح في توليد الكهرباء من سد ضخم في دولة إفريقية الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

إحالة شيرين عبدالوهاب للمحاكمة.. اعرف السبب الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

بعد إشارة الرئيس السيسي.. ماذا تعرف عن اتفاقية الدفاع العربي المشترك؟ الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

صورة لسليماني على سفينة احتجزها الحوثيون.. فهل تورط إيران؟ الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات في السودان وسوريا الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

إسرائيل تقترح بناء جزيرة بالمتوسط لسكان غزة.. وزير خارجية فلسطين: ثابتون في أرضنا الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤

الاستخبارات الأميركية: الحوثيون يطلبون مزيداً من أسلحة إيران الاثنين ، ٢٢ يناير ٢٠٢٤