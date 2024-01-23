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السوداني: بعثة "الناتو" تنفذ المهام المتفق عليها مع العراق

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دبي - محمود عبدالرازق - ولفت السوداني، خلال مباحثات ثنائية مع وزيرة الدفاع الهولندية كايسي أولونغرين، في بغداد، اليوم الاثنين، إلى أن العراق يعيد ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي من أجل الانتقال إلى مستوى آخر من العلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية .
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - الخليج 365 عربي, 1920, 17.01.2024

17 يناير, 11:14 GMT

وتابع: "العراق يساعد بعثة حلف "الناتو" في تنفيذ مهام تم الاتفاق عليها مسبقا بين الجانبين".

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "استمرار العدوان على غزة هو السبب في اتساع دائرة الصراع في المنطقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم وحشية ترتكبها تل أبيب ضد الفلسطينيين".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - الخليج 365 عربي, 1920, 18.01.2024

18 يناير, 12:27 GMT

ولفت محمد شياع السوداني إلى "ضرورة وجود ضغط دولي لإيقاف الإبادة الجماعية في غزة ووضع حد لسياسات القتل والتجويع والحيلولة دون فتح جبهات جديدة تقود لزعزعة استقرار المنطقة".

ومن جانبها قالت وزيرة الدفاع الهولندية أن بلادها ستتولى قيادة بعثة "الناتو" في العراق خلال مننتصف العام الجاري، مشيرة إلى أن ذلك يجعل تغيير مهمة التحالف مع بغداد أمر حتمي.

وقل محمد شياع السوداني، قبل أيام، إن الأوضاع أصبحت مؤهلة لإنهاء دور التحالف الدولي، والانتقال إلى علاقات التنسيق الأمني الثنائي"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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