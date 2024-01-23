الخليج اليوم .. إيران: وجهنا تحذيراً جدياً للأميركيين بشأن اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

على وقع الضربات الأميركية المتكررة ضد مواقع الحوثيين في اليمن، وجهت إيران "تحذيراً" لواشنطن.

وقال وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إن "بلاده وجهت رسالة وتحذيراً للأميركيين بأن ما يقومون به بالاشتراك مع بريطانيا في البحر الأحمر وضد اليمن یعد تهديدا للسلام والأمن".

"خطأ استراتيجي"

كما اعتبر أن تلك الضربات الأميركية تشكل "خطأ استراتيجيا".

إلى ذلك، أردف قائلا: "في الوقت الذي شنت فيه أميركا وبريطانيا هجمات على مواقع في اليمن أظهرت صور الأقمار الصناعية وجود حوالي 230 سفينة تجارية ونفطية في البحر الأحمر ما يعني أن السفن المتجهة إلى مواني إسرائيل فقط هي التي يوقفها اليمنيون"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

أما في ما يتعلق بحزب الله ولبنان، فرأى الوزير الإيراني أنه كنتيجة للصراع في غزة، اتسع نطاق الحرب إلى جنوب لبنان وشمال إسرائيل. وقال "الإسرائيليون أثاروا بعض التهديدات وتحدثوا عن إمكانية توسيع نطاق الحرب، وكل هذا هراء. فمنذ بداية الحرب، وإسرائيل هي من يشعر بقلق بالغ من اتساع نطاق الحرب من قبل حزب الله والمقاومة في الجبهة الشمالية ولبنان"، وفق تعبيره.

أتت تلك التصريحات بعدما أعلن الجيش الأميركي في ساعة مبكرة من صباح اليوم تنفيذ ضربة جديدة مشتركة مع قوات بريطانية ضد 8 مواقع حوثية في اليمن.

ومنذ 19 نوفمبر الماضي، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، هاجمت جماعة الحوثي 33 سفينة بأنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة، ما تسبب في تعطيل حركة الشحن العالمي، وأثار مخاوف دولية من التضخم العالمي.

كما ما فاقمت تلك الهجمات المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، والمستمرة منذ 4 أشهر، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتوسيع الصراع.