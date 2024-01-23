شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية، زلزالاً بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق محافظة الأقصر.

وقال معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان اليوم، إن الزلزال وقع في الساعة الواحدة ظهرًا و18 دقيقة و42 ثانية، على عُمق 9.78 كيلو مترات، وعلى بُعد 46 كيلو مترًا جنوب شرق محافظة الأقصر.

وذكر أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، وعدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات. زلزال إندونيسيا من ناحية أخرى، ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة "بابوا الغربية" في إندونيسيا.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية اليوم الثلاثاء، أن مركز الزلزال وقع على بعد 75 كيلومتراً من منطقة "كايمانا"، وعلى عمق 10 كيلومترات.