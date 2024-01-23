مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وسوف تركز المناقشات على إيجاد حلول للصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، والذي دخل الآن شهره الرابع.

ومن المقرر أن يناقش المشاركون أيضا الوضع في الشرق الأوسط بشكل عام والأزمة الإنسانية في غزة من بين قضايا أخرى.

ومن المتوقع أن يحضر الجلسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شخصيا.

وكان لافروف، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأنه يجب على أمريكا وقف الأعمال العدائية والتوقف عن استخدام حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وقال لافروف في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، ردا على سؤال ما هي النصيحة التي يمكن أن يقدمها للرئيس الأمريكي لحل الأزمة في الشرق الأوسط: "أوقفوا الأعمال العدائية".

وتابع: "لا تستخدموا حق النقض عندما يُقترح قرار لإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. لقد استخدمتم حق النقض مرتين، ولا يوجد رد فعل من مجلس الأمن الدولي على مطالب وقف إطلاق النار".

وأضاف لافروف أنه لا ينبغي للإدارة الحالية أن "تؤخر إنشاء الدولة الفلسطينية" وأن تنضم إلى جهود المشاركين الآخرين في العملية الدولية، دون محاولة "احتكار العملية".