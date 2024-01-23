تعليقا على مقتل 21 جنديا في عملية واحدة.. جنرال إسرائيلي سابق: موجة أخرى من زلزال 7 أكتوبر

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن الجنرال أهارون زئيفي فركاش، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" الأسبق، أن العملية التي سقط فيها 21 جنديا تعد "أحد توابع زلزال السابع من أكتوبر الماضي".
وكان رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، قد أعلن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الجيش سيحقق في واقعة مقتل 21 جنديا إسرائيليا ويستفيد من الحادث.
ومن جانبها، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليات جديدة استهدفت عناصر من الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد ساعات من الحدث الذي هز صباح إسرائيل، وأدى إلى مقتل 21 جنديًا.
ونشرت "القسام" عبر قناتها الرسمية على "تلغرام"، بيانًا أكدت فيه نجاح عناصرها "بتفجير غرفة مفخخة مسبقا في قوة صهيونية راجلة، ما أدى لمقتل 3 جنود صهاينة وإصابة عدد آخر غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة". وأشارت إلى نجاحها باستهداف "3 جرافات صهيونية من نوع D9 بقذائف "التاندوم" و"الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".
وأوضح أن بلاده "ستتعلم الدروس مما حصل وأن حياة عائلات الجنود القتلى ستتغير الى الأبد"، مؤكدا أن "إسرائيل لن توقف الحرب حتى تحقيق النصر المطلق".
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.