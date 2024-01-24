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الـ5 خليجيا.. قطر تعلن دعم قواتها الجوية بطائرات جديدة

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دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم استعراض قدرات طائرات "أبابيل" (إف - 15 - كيو إيه) التابعة للقوات الجوية القطرية.
طائرات ميغ-29 من فرقة الاستعراض الجوي ستريجي خلال عرض للطيارين في إطار افتتاح المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا، ضواحي موسكو - الخليج 365 عربي, 1920, 24.07.2023

24 يوليو 2023, 16:48 GMT

وتمتلك قطر قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 44 بين أضخم القوات الجوية في العالم، بينما تحتل المرتبة الـ10 في الشرق الأوسط والمرتبة رقم 5 في منطقة الخليج بعد كل من والإمارات وإيران والعراق، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.

وبحسب إحصائيات الموقع، فإن القوات الجوية القطرية تمتلك 228 طائرة حربية، تشمل 92 مقاتلة و6 طائرات هجومية و12 طائرة نقل عسكري و51 طائرة تدريب، إضافة إلى 67 مروحية بينها 24 مروحية هجومية.

يذكر أن الجيش القطري يصنف في المرتبة رقم 63 بين أضخم جيوش العالم ويقدر حجم إنفاقه الدفاعي بنحو 14 مليار دولار، ويصنف بين أضخم 26 ميزانية دفاع في العالم.

© Gulf 365ما هي أضخم 5 قوات جوية عربية في 2023؟

ما هي أضخم 5 قوات جوية عربية في 2023؟ - الخليج 365 عربي, 1920, 23.01.2024

ما هي أضخم 5 قوات جوية عربية في 2023؟

© Gulf 365

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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