الـ5 خليجيا.. قطر تعلن دعم قواتها الجوية بطائرات جديدة

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم استعراض قدرات طائرات "أبابيل" (إف - 15 - كيو إيه) التابعة للقوات الجوية القطرية.

24 يوليو 2023, 16:48 GMT

وتمتلك قطر قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 44 بين أضخم القوات الجوية في العالم، بينما تحتل المرتبة الـ10 في الشرق الأوسط والمرتبة رقم 5 في منطقة الخليج بعد كل من السعودية والإمارات وإيران والعراق، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.

وبحسب إحصائيات الموقع، فإن القوات الجوية القطرية تمتلك 228 طائرة حربية، تشمل 92 مقاتلة و6 طائرات هجومية و12 طائرة نقل عسكري و51 طائرة تدريب، إضافة إلى 67 مروحية بينها 24 مروحية هجومية.

يذكر أن الجيش القطري يصنف في المرتبة رقم 63 بين أضخم جيوش العالم ويقدر حجم إنفاقه الدفاعي بنحو 14 مليار دولار، ويصنف بين أضخم 26 ميزانية دفاع في العالم.