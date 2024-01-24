شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: التهجير من خان يونس جريمة حرب متكاملة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أهالي خان يونس بمغادرة أماكن سكناهم باتجاه رفح، خاصة أن أكثرهم من المهجرين من شمال غزة ووسطها جراء العدوان المتواصل.

وأكدت أن هذه الدعوة بمثابة جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها.

كما حذرت في بيان، المجتمع الدولي من أن نوايا سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصبحت واضحة بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، بما ينطوي على ذلك من آثار لاتحمد عقباها. قرارات وإجراءات جدية وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري لمنع إسرائيل -القائمة بالاحتلال- من القيام بهذه الجريمة الكبيرة والخطيرة، التي تخالف جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي.

وأكدت أن الوقت حان لتتخذ الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي قرارات وإجراءات جدية، لوقف هذا العدوان الغاشم الذي أوصل المنطقة إلى هذا الوضع الخطير، الذي ينذر بمزيد من الانفجار.

جريمة خطيرة وأشارت الرئاسة إلى أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة وعاجلة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة.

وأكدت أن التصعيد الإسرائيلي الجنوني المترافق مع عمليات الإبادة الجماعية، والتهديد الوجودي للشعب الفلسطيني، سيؤدي إلى اتساع دائرة الصراع في المنطقة، وسوف يتسبب في حريق لا يمكن السيطرة عليه.

وقالت في بيانها: استمرار إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في حربها على قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 25 ألف مواطن، وجرح أكثر من 64 ألفًا آخرين.

إلى جانب عدوانها المتصاعد على القدس ومقدساتها، وعلى مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، واستمرار تحديها للشعب الفلسطيني والقانون الدولي، لن يحقق الأمن والسلام لها أو لغيرها، وأن السلام والأمن يتحققان فقط عبر الحلول السياسية القائمة على أساس حل الدولتين.