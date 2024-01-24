مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين من "الحشد الشعبي" إثر قصف أمريكي على العراق

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد – الخليج 365. وقال المصدر لوكالة "الخليج 365"، إن "اثنين من عناصر الحشد الشعبي قتلا في قصف جوي أمريكي استهدف مقرًا للحشد في قضاء القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق".

وأضاف أن "ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي أصيبوا أيضًا بجروح بقصف جوي أمريكي، تزامن مع القصف الأول استهدف مقرا للحشد في منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل".

وفجر اليوم، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على 3 أهداف لحركة "كتائب حزب الله" في العراق. مشيرًا إلى أن الضربات جاءت ردًا على الاستهدافات التي تشنها الحركة ضد قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

وقال أوستن في بيان له: "بتوجيه من الرئيس (الأمريكي) جو بايدن، نفذت القوات الأمريكية ضربات ضرورية ومتناسبة ضد ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات أخرى مرتبطة بإيران في العراق".

وأضاف أن الضربات "كانت ردًا مباشرًا على سلسلة من الهجمات المتصاعدة على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا من قبل الميليشيات التي ترعاها إيران"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد في الشرق الأوسط، لكنها مستعدة لمواصلة العمل لحماية القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".

وتابع: "نحن على استعداد تام لاتخاذ إجراءات إضافية لحماية شعبنا ومنشآتنا. وندعو هذه الجماعات ورعاتها الإيرانيين إلى وقف هذه الهجمات على الفور".

يأتي ذلك بعد أيام معدودة من إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة "عين الأسد" بالصواريخ، أمس ومن قبلها السبت الماضي.

وعقب استهداف السبت الماضي، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن " عددًا من الصواريخ سقطت قرب مقر اللواء 29 الفرقة السابعة التابعة لقيادة عمليات الجزيرة ضمن قاعدة عين الأسد العراقية مما تسبب بإصابة جندي وإحداث أضرارٍ في المقر".

أمس, 23:28 GMT

وأضاف أن "قاعدة عين الأسد فيها مقرات لقطعاتنا العسكرية، وكذلك قاعدة جوية وأفواج حماية وحراسة ومقر قيادة الجزيرة، إضافة إلى معسكر تدريب عراقي".

وشدد على أنّ "القوات الأمنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم".

وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "للمقاومة الفلسطينية".