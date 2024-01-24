رئيس اللجنة الأولمبية السورية: أصبح لدينا فريق يحسب حسابه آسيويا بعد سنين من النكسات

دبي - محمود عبدالرازق - وقال معلا في تصريح لـ"الخليج 365": "بذل جميع اللاعبين والكادر الفني والإداري والمدرب كل الجهد لتحقيق الفوز الذي يليق بهم كسوريين".

وعبر رئيس اللجنة الأولمبية السورية عن أمله في أن يحقق المنتخب الوطني السوري سعادة أكبر لجمهوره ويصل إلى أبعد من الدور الثاني في كأس آسيا.

أمس, 13:31 GMT

وأضاف معلا: "أصبح لدينا فريق يحسب له حساب في آسيا بعد عدة سنوات من النكسات. منذ عام 2017 لم نشاهد منتخبنا كما رأيناه في مثل هذه المباراة، الروح القتالية للفوز وتحقيق النصر كانت طاغية لدى الجميع، في أول مرة أرى الفريق بهذا الانضباط والتصميم على الفوز للتأهل إلى الدور الثاني".

© Photo / Syrian Olympic Committeeمشجعون سوريين خلال مبارة المنتخب السوري في قطر في كأس آسيا مشجعون سوريين خلال مبارة المنتخب السوري في قطر في كأس آسيا © Photo / Syrian Olympic Committee

وأكد معلا أنه سيتم البدء للاستعداد للمرحلة القادمة من البطولة، مشيرا إلى أن اتحاد كرة القدم السوري سيحافظ على الكادر الفني الحالي للمنتخب، رغم الانتقادات لطريقة لعب المدرب في البداية، لكنه أثبت جدارته باعتباره مدربا على مستوى عالٍ.

من جهته، قال لاعب المنتحب السوري عمار رمضان، أن تأهل المنتخب السوري للدور الثاني من كأس آسيا هو إنجاز حقيقي نظرا للضغوط والظروف والإرهاق الذي يمر به الفريق.

وأوضح رمضان في تصريح لـ "الخليج 365" أن "الفريق خاض ثلاث مباريات على التوالي مع فرق قوية ومصصمة"، مؤكدا أنه "لا يوجد فريق خصم سهل في الملعب، فالجميع يسعى لتحقيق النصر، وهذا له تأثير سلبي على البدن من حيث الإرهاق فمن الطبيعي أن يكون هناك تعب وجهد ولكن الأهم هو النتيجة في نهاية المباراة وهي الفوز".

© Photo / Syrian Olympic Committeeمشجعون سوريين خلال مبارة المنتخب السوري في قطر في كأس آسيا مشجعون سوريين خلال مبارة المنتخب السوري في قطر في كأس آسيا © Photo / Syrian Olympic Committee

وأضاف رمضان أن "المنتخب سيبدأ بالتحضير الجيد والصحيح لخصمه القادم لنكمل هذا الانجاز".

وتأهل المنتخب السوري، يوم أمس الثلاثاء، بعد فوزه على المنتخب الهندي، للدور الثاني من كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخها.

والتقت سوريا مع الهند، على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وسجّل اللاعب السوري عمر خريبين هدف التأهل للمنتخب السوري في مرمى الهند في الدقيقة 76.

ونجح منتخب سوريا في بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته الـ7 بكأس آسيا، حيث يتأهل كأفضل ثالث عن المجموعة الثانية.