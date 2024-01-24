أمر أميري كويتي بتعيين رئيس الوزراء نائبا للأمير حال غيابه عن البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأمر الأميري، إنه تم "تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، نائباً للأمير طوال فترة غياب الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد"، حسب وكالة الأنباء الكويتية- كونا.

وتضمّن المرسوم، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، تعيين فهد يوسف السعود الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة، وعبد الله علي عبد الله اليحيى وزيرا للخارجية.

وبذلك يكون الشيخ محمد صباح السالم الصباح أول رئيس للوزراء في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد البلاد في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليكون الأمير السابع عشر للبلاد.

4 يناير, 11:51 GMT

وتوفي أمير دولة الكويت، الشهر الماضي، عن عمر ناهز 86 عامًا، حسبما أعلن الديوان الأميري الكويتي. وأُعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.

وتعرّض أمير الكويت قبلها بأسبوعين، لوعكة صحية طارئة، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية.

يذكر أن أمير الكويت كان قد فوّض، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ولي العهد بممارسة بعض المهام الدستورية لأمير البلاد، والتي ينوب عنه فيها خاصة خلال فترات المرض.