شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 53 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 53 فلسطينياً وأصيب أكثر من 120 بجروح خلال الساعات الماضية في القصف الإسرائيلي المكثف الذي طال كافة أحياء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية انتشلت 53 شهيداً من المناطق الغربية لمدينة خان يونس جراء القصف الإسرائيلي، ومن بينهم ثلاثة استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف بوابة الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة خان يونس، كما تسبب القصف الإسرائيلي في عرقلة وصول الشهداء والجرحى لمستشفى ناصر الطبي بالمدينة والذي يتعرض محيطه لقصف عنيف.