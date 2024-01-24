شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف العدوان على قطاع غزة إلى 25700 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 110 على التوالي إلى 25700 شهيدٍ، والجرحى إلى 63740 معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 210 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 386 خلال الساعات الـ24 الماضية، معظمهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جراء العدوان الذي طال كافة أحياء المدينة، لافتة إلى أن فرق الإسعاف باتت عاجزة عن الوصول للشهداء والجرحى بسبب كثافة القصف الإسرائيلي.

