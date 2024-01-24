وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يعزل مستشفيات خان يونس ويرتكب جرائم إبادة جماعية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان، اليوم الأربعاء: "الاحتلال يعزل مستشفيات خان يونس، ويرتكب جرائم إبادة جماعية غرب المحافظة".

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، قال القدرة: "مجمع ناصر الطبي بحاجة ماسة للإمدادات الطبية والغذائية والوقود. نحو 400 مريض غسيل كلى لا يستطيعون الوصول للخدمة في مجمع ناصر الطبي".

وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي يعزل مجمع ناصر الطبي، مئات الإصابات والمرضى وحالات الولادة أمام مضاعفات خطيرة نتيجة انعدام سبل الوصول لمجمع ناصر الطبي".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى 25700 قتيل، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 210 شهيد و386 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 25700 شهيد و63740 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وكانت الأمم المتحدة، قد أفادت في تقرير لها في وقت سابق، بأن "النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب بين إسرائيل وحماس".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن البدء في عملية عسكرية في منطقة غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.