"القسام" و"سرايا القدس" تقصفان خط إمداد للجيش الإسرائيلي في جباليا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب "سرايا القدس" فإنهم بالاشتراك مع كتائب "القسام" قصفوا إمداد قوات العدو شرق جباليا".

وقالت "سرايا القدس" في بين سابق، من اليوم: "في عملية مشتركة استهدف مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام دبابة عسكرية صهيونية بقذيفة "ياسين 105" في محور التقدم المعسكر الغربي بخانيونس".

وأضافت "سرايا القدس" في ظهر اليوم: "نخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم غرب وجنوب وشرق خانيونس".

ونشرت مشاهد لطائرة استطلاع إسرائيلية من نوع درون التي سيطرت عليها سرايا القدس في سماء مدينة غزة.

وقالت "القسام" في بيان لها عبر صفحتها في "تلغرام": "كتائب القسام تستهدف دبابة و جرافتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأضافت: "كتائب القسام تدك تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة شرق منطقة الفخاري في مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل وتحقق إصابات مباشرة في صفوفهم".