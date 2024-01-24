أسرة جندي إسرائيلي قتيل يهاجمون غانتس خلال جنازة

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، لقطات فيديو لغانتس خلال مشاركته إحدى الجنازات، وقد تهجم عليه ذوو جندي إسرائيلي قُتل خلال الحرب على غزة.
وأوضحت الإذاعة، على موقعها الإلكتروني، أن شقيق الرقيب المجند آدم بيسموت، والذي قتل خلال الحرب على غزة، قد هاجم غانتس خلال مشاركته للجنازة، وقال له: "أخي لم يمت مجانا أو هباء"، وجرت الجنازة في مستوطنة كارني شمرون في الضفة الغربية.
أمس, 19:32 GMT
وفي كلمة متلفزة نشرتها هيئة البث الرسمية "كان"، قال غانتس: "شهدنا، في الأيام الأخيرة، تسريبات مغرضة حول الخطوط العريضة لصفقة المختطفين، تمزق الأهالي والشعب، وتضر بالجهود الجبارة المبذولة في هذه القضية".
وتابع: "الرغبة في إعادة المختطفين أحياء هي مصدر قوة، إنها جزء مما يجعلنا مجتمعًا نابضًا بالحياة ومزدهرًا لديه ما يناضل من أجله".
وخلال الساعات الأخيرة، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية أخبارا عن قرب التوصل إلى صفقة لإعادة 136 محتجزا في قطاع غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهرين وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.