شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعزل مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء، أن الدبابات الإسرائيلية عزلت بالكامل مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتمنع المرضى والجرحى من وصوله، في ظل قصف مستمر في محيطه، ووصول شظايا الصواريخ الإسرائيلية إلى المستشفى.

وأشارت إلى أن مستشفى ناصر الطبي بحاجة ماسة للإمدادات الطبية والغذائية والوقود، لافتة النظر إلى أن نحو 400 مريض غسيل كلى لا يستطعون الوصول لتلقي العلاج في مستشفى ناصر الطبي، وأن مئات الإصابات والمرضى وحالات الولادة أمام مضاعفات خطيرة نتيجة انعدام سبل الوصول للمستشفى.

من جانبه أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال قطع الطرق المؤدية لمدينة خان يونس كافة، ويستهدف مقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى الأمل الطبي، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

