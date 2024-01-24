شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: عدد النازحين جنوب قطاع غزة تجاوز 1.7 مليون نسمة والان نبدء بالتفاصيل

نزوح مستمر

الدمام - شريف احمد - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مساء اليوم، أن عدد النازحين في جنوب قطاع غزة تجاوز 1.7 مليون نسمة.وبينت أن منهم نحو مليون نازح داخل مراكز الإيواء التابعة للأونروا، لا تصل لهم سوى أقل من 8% من احتياجاتهم من مأكل ومشرب وعلاج.أشارت الأونروا إلى أن حالة نزوح كبيرة ما زالت مستمرة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى مدينة رفح في ظل القصف الإسرائيلي المستمر على المدينة، الذي طال مراكز الإيواء منها مركز التدريب والصناعة التابع للأونروا الذي يوجد بداخله آلاف النازحين والمنكوبين، الفارين من جحيم القذائف والصواريخ الإسرائيلية.وأكدت استشهاد وإصابة العشرات من النازحين بعد سقوط القذائف والصواريخ الإسرائيلية عليهم.