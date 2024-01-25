شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية يبحث مع سفير الهند بمصر التطورات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور خالد منزلاوى، مع سفير جمهورية الهند بجمهورية مصر العربية، أجيت جوبتا، بمقر الأمانة العامة للجامعة، مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال السفير منزلاوي ،في تصريح للصحفيين عقب اللقاء، إنه تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول سبل تعزيز آليات وبرامج التعاون في إطار منتدى التعاون العربي- الهندي. وأضاف أنه تم التوافق على استمرار تواصل الجانب الهندي مع الأمانة العامة للنظر في سبل تطوير التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة.

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