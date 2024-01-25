شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 625 ألف طالب فى غزة محرومون من التعليم بسبب العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن جميع المدارس التابعة لها فى قطاع غزة قد أغلقت بسبب الحرب، مما حرم 300 ألف طفل من التعليم.

وأكد بيان مشترك -أصدرته الأونروا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم "اليونسكو" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بمناسبة اليوم العالمي للتعليم- أن أكثر من 625 ألف طالب قد حرموا من التعليم منذ بدء الحرب على غزة، في حين فقد 22 ألف مدرس وظائفهم في قطاع التعليم.

وأكدت المنظمات، في بيانها الذي أصدرته اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، أن الحرب أدت إلى تضرر 75% من المباني المدرسية في القطاع.

ودعت لوقف الحرب في غزة، وشددت على ضرورة إنهاء الصراع لتمكين الطلاب والمعلمين الفلسطينيين من العودة الآمنة إلى التعليم.

وأشار البيان إلى تضرر 75% من المباني المدرسية في جميع أنحاء قطاع غزة، بسبب الحرب بالإضافة إلى تعرض مؤسسات التعليم العالي أيضا لأضرار.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت استشهاد 4 آلاف و327 طالبا وطالبة، وإصابة 7 آلاف و819 آخرين، كما استشهد 231 معلما وإداريا، وأصيب 756 منهم بجروح مختلفة، حتى صباح السبت الماضي.