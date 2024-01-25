شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية:7 مستشفيات فقط تعمل بشمال غزة وتواجه نقص فى المستلزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن 7 من أصل 24 مستشفى تعمل جزئيًا في شمال غزة، وتعاني نقصًا في الكوادر والمستلزمات الطبية.

وأضافت المنظمة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن "وضع المستشفيات في خان يونس (جنوب القطاع) كارثي ولا يوصف"، مشيرة إلى أنه لا يزال مئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في شمال غزة، وفي جميع أنحاء القطاع محرومين من المساعدات.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 25700 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، ونحو 63740 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في عدوانها المستمر على القطاع برا وبحرا وجوا، لليوم الـ110على التوالي، في ظل نقص شديد في الماء والمواد الغذائية الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى تدمير المباني والمنشآت والبنى التحتية، وانهيار معظم المستشفيات وخروجها عن الخدمة.