شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة عربية برئاسة الكويت تبحث إجراءات وقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة العربية المؤقتة مفتوحة العضوية لوضع إجراءات لوقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، اجتماعها الأول اليوم الأربعاء، على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتصدر تقريرها على الدول الأعضاء خلال أسبوع.

وترأس أعمال اللجنة السفير طلال المطيرى، مندوب دولة الكويت بالجامعة العربية، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، ومندوب دولة فلسطين بالجامعة السفير مهند العكلوك، وعدد من مندوبي الدول الأعضاء.

وقال السفير العكلوك، في تصريح للصحفيين، إن اجتماع اللجنة اليوم يأتي بناء على القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد في دورته غير العادية أول أمس الاثنين، بناء على طلب دولة فلسطين بشأن استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لليوم 110 والذي راح ضحيته الآلاف ما بين شهيد وجريح ومفقود.

وأوضح العكلوك، أن مهام اللجنة، هو تحضير قائمة بالإجراءات الاقتصادية والقانونية والسياسية والدبلوماسية والتي يمكن للدول العربية أن تتخذها لوقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين فورا، بالإضافة إلى منع التهجير القسرى للشعب الفلسطيني ومنع تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف أن دولة فلسطين ستقدم للجنة مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والقانونية والسياسية لإعدادها واتخاذ كل دولة حسب قرارها السيادي ما يناسبها لتنفيذه.

وأكد أن الجامعة العربية، بدولها الأعضاء، أمام تحد من نوع مختلف وهو أن نتجاوز موضوع الإدانات والمطالبات والمناشدات إلى موضوع الفعل وما الذي يمكن أن تفعله الدول الأعضاء غير إصدار قرار وبيان وموقف شفهي.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد طالب، في قرار أصدره في دورته غير العادية أول أمس الاثنين، بشأن استمرار جرائم العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني، بتشكيل لجنة مؤقتة مفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة للجامعة العربية، لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتفعيل وتنفيذ مضامين هذا القرار، وإصدار تقريرها وتعميمه على الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخه.

