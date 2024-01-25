شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يستهدف منطقة "صناعة الوكالة" غربي خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مناطق قريبة من مجمع "ناصر" الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط تقارير عن انتشال جثامين عشر شهداء بعد قصفهم من قبل مدفعية الاحتلال في منطقة "صناعة الوكالة" غربي خان يونس.



وأظهرت مقاطع فيديو عبر بث حي تصاعد الدخان بفعل القصف "الإسرائيلي" العنيف على مخيم خان يونس، ومحاولات المقاومة للتصدي لمحاولات التوغل داخل المخيم.



وقالت مصادر في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بغزة إن هناك عددا كبيرا من الضحايا إثر اشتعال النار في مركز يؤوي 10 آلاف نازح بخان يونس بعد قصفه.



وقالت مصادر صحفية إن طيران الاحتلال يشن غارة جديدة بجوار "صناعة الوكالة" غرب خان يونس، وتحدثت هذه المصادر عن عشرات الشهداء والمصابين في صناعة الوكالة غربي خان يونس بعد قصف الاحتلال للنازحين فيها.



والتهمت النيران خيام النازحين في صناعة الوكالة غربي خان يونس بعد محاصرتها من قبل دبابات الاحتلال.



وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال يعزل مستشفيات خان يونس، ويرتكب جرائم إبادة جماعية غرب المحافظة.



وأضافت الوزارة أن مجمع "ناصر" الطبي في خان يونس بحاجة ماسة للإمدادات الطبية والغذائية والوقود.



وأظهرت مقاطع فيديو غرق خيام النازحين في "رفح" بمياه الأمطار.