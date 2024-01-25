شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الكويت وأعضاء الحكومة يؤدون اليمين الدستوري الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي نائب أمير الكويت رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح والوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي، الإثنين القادم، وذلك بناء على طلب الحكومة.



وأدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، الإثنين القادم، بند: أداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية، حسب الدستور الكويتي، وكذلك بند أداء نائب الأمير الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية؛ طبقا لأحكام الدستور .